10 молодых людей избили четверых полицейских

27.06.2017 11:18 МВД Грузии уже четвертый день разыскивает около 10 молодых людей, которые избили полицейских в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». Нападение на четверых полицейских произошло поздно ночью на проспекте Цотнэ Дадиани.



Инцидент зафикисрован камерами наружного наблюдения. Предполагается, что МВД установило личности нападавших после расшифровки записей, отмечает телекомпания. Очевидец событий рассказал журналистам, что драка началась после того, как один из молодых людей выругался в адрес полицейского.Со стороны полиции был осуществлен предупредительный выстрел, однако все четверо полицейских были избиты.



Хотя МВД известны личности напавших, пока в связи с этим фактом никто не задержан. Один из полицейских, получивших тяжелое повреждение в результате нападения, все еще остается в больнице.

















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