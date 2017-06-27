Молодые химики из Грузии примут участие в Международной олимпиаде ICHO

27.06.2017 13:51 С 6 июля по 15 июля включительно в Таиланде состоится 49-я Международная олимпиада по химии ICHO. В олимпиаде принимают участие около 80 стран. В текущем году к турниру присоединится и национальная сборная Грузии.



Национальная сборная учеников Грузии состоит из четырех членов, и каждый из них является победителем национальной олимпиады Грузии.



Три члена команды, Давид Рижинашвили, Лексо Пичхадзе, и Леван Годжиашвили являются учениками частного колледжа имени Демиреля, а Саба Тавдгиридзе из школы Комарова. Ребята уже больше недели проходят интенсивную подготовку и занятия на базе Аграрного университета. Учебным процессом олимпийцев руководят ведущие специалисты Грузии Элизбар Элизбарашвили, Вахтанг Курцхалия, и Тинатин Бутхузи.



Весной текущего года команда уже выступала на Международной олимпиаде имени Менделеева по химии, состоявшейся в Астане. Первый выездной тур тоже был успешным для команды.



Два члена команды, ученики колледжа Демиреля Дато Рижинашвили и Леван Годжиашвили также являются успешными и талантливыми изобретателями. На конкурсе Инноваций тысячелетия молодые участники представили "Смарт воч", и попали в лучшую десятку и финал. У изобретателей есть немало планов и целей в данном направлении.



Национальная сборная поедет на Международную олимпиаду Таиланда на следующей неделе. Участие в подобных турнирах уже является большим достижением для сборной Грузии, однако участники надеются на медали и лучшие результаты. На Международной олимпиаде команде придется состязаться с ведущими химиками мира.

















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