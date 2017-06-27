GEM Fest в Анаклии возглавляет рейтинг летних музыкальных событий СНГ и Грузии - ТурСтат

27.06.2017 13:53 Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных музыкальных фестивалей стран СНГ и Грузии на открытом воздухе в «высокий» летний сезон 2017 года.



Рейтинг open-air событий ближнего зарубежья у российских туристов возглавили музыкальные фестивали в Грузии, Беларуси, Азербайджане, Казахстане и Армении.



В топ-5 самых популярных open-air фестивалей СНГ и Грузии входят GEM Fest (Анаклия), «Рок за Бобров» (Минск), «Жара» (Баку), «FourЭ» (Алматы) и EPIC Rock Fest Armenia (Цахкадзор), а первую десятку самых популярных российских музыкальных open-air фестивалей возглавляет рок-фестиваль «Нашествие» в Тверской области.



Рейтинг составлен по результатам анализа данных организаторов фестивалей.



Фестиваль танцевальной электронной музыки GEM Fest 2017 пройдет с 14 июля по 14 августа на черноморском побережье в Анаклии, Грузия. В GEM Fert 2017 примут участие такие известные DJs как Dubfire (14 июля), Ferry Corstein (15 июля), Steve Aoki (16 июля), Martin Garrix (21 июля) и Paul Kalkbrenner (13 августа). В прошлом году фестиваль GEM Fest посетило более 30 тысяч человек.















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