Георгий Мешвилдишвили — золотой призер чемпионата по сумо

27.06.2017 14:53 22-24 апреля в городе Кротошин (Польша) прошли Чемпионат и Первенство Европы по сумо, победителями и призерами которых стали грузинские спортсмены.



В копилке нашей сборной золотая и серебряная награды. Всего команда из Грузии была представлена четырьмя сумоистами. Они приняли участие в поединках сумо среди взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежи Грузии.



В финальной встрече в абсолютной весовой категории на татами вышли два грузинских сумоиста — Георгий Мешвилдишвили и Зураб Акубардия. Мешвилдишвили одолел своего соотечественника и стал золотым призером чемпионата.



"СОВА"











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