Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Георгий Мешвилдишвили — золотой призер чемпионата по сумо


27.06.2017   14:53
22-24 апреля в городе Кротошин (Польша) прошли Чемпионат и Первенство Европы по сумо, победителями и призерами которых стали грузинские спортсмены.

В копилке нашей сборной золотая и серебряная награды. Всего команда из Грузии была представлена четырьмя сумоистами. Они приняли участие в поединках сумо среди взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежи Грузии.

В финальной встрече в абсолютной весовой категории на татами вышли два грузинских сумоиста — Георгий Мешвилдишвили и Зураб Акубардия. Мешвилдишвили одолел своего соотечественника и стал золотым призером чемпионата.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Новое обязательство не навредит коммерческим банкам - Папашвили
Объем депозитов в грузинских банках составил 16, 4 млрд. лари
Кредитные вложения банков Грузии выросли на 172, 3 млн. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Грузия и Турция могут вскоре использовать e-подпись
За соблюдением ПДД водителями в Грузии будут следить "умные камеры"
Квирикашвили: У нашей страны есть огромный потенциал.
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна