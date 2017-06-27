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Представители духовенства встретились с находящимся в заключении протоиереем Мамаладзе


27.06.2017   15:25
Священники уже покинули т.н. матросовское учреждение. Они в течение двух часов встречались с протоиереем Георгием Мамаладзе.

"Это что-то личное, он просил передать что-то патриарху, и хочет, чтобы мы это передали Святейшему. Письма он не давал, мы не имеем права что-либо отнести. Он просит благословения патриарха"- заявил протоиерей Кахабер Гоготишвили после завершения встречи.

После встречи патриарха и членов семьи протоиерея 21 июня стало известно, что Его Святейшество поручил архимандриту Давиду (Чинчараули) и отцу Кахаберу (Гоготишвили) посетить обвиняемого протоиерея.

10 февраля протоиерея Георгия Мамаладзе задержали в Международном аэропорте Тбилиси по обвинению в подготовке убийства. Он летел в Берлин к патриарху. Католикоса-патриарха Илию II готовили к операции в HELIOS Klinikum Berlin-Buch. Журналист Ираклий Мамаладзе сообщил прокуратуре, что отец Георгий попросил его достать цианид, чем хотел отравить представителя духовенства высокой иерархии.






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