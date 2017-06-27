Увеличилось число лиц, попавших в изоляторы с повреждениями - Народный защитник

27.06.2017 15:51 Согласно отчету Омбудсмен о национальном механизме превенцции, по сравнению с 2015 годом возросло число людей, которых заселили в изоляторы временного содержания с разными повреждениями. Информацию распространило издание "Нетгазета".



По словам начальника департамента превенции и мониторинга омбудсмена Николая Кварацхелия, увеличилось количество жалоб, написанных задержанными.



Касательно регионов, по словам Кварацхелия, по сравнению с минувшими годами с данной точки зрения положение в Кахетии ухудшилось, а также остается проблемным в регионах Имерети, Рача-Лечхуми, и Квемо Сванети.



Еще одна проблема, на которую обращает внимание Национальный механизм превенции, это порочная практика "собеседования" в полицейской машине, или здании полиции.



"Лицо является совершенно беззащитным, когда его вызывают, и говорят с ним в управлении, или просто в машине полиции, или в любой другой ситуации. Осуществляется получение определенной информации, и мы не знаем, что в действительности происходит. Это в основном происходит в отношении лиц, которых оставили в пенитенциальных учреждениях, или были осуждены в прошлом. Лицо не знает, почему происходит эта коммуникация, и что будет после этого. Затем идет обработка данных под грифом "секретно", и в данном случае лицо совершенно незащищенное. Даже утверждение того, что сотрудник конкретной полиции провел собеседование с человеком, является проблемным"- заявил в ходе презентации отчета Николай Кварацхелия.



На презентации начальник департамента превенции и мониторинга омбудсмена также говорил о том, что часто в течение одного или двух дней задержанным не предоставляется адвокат, и в этот период они совершенно незащищенные.



"Как правило, адвокат включается в дело позже, через 1-2 дня, то есть получается, что человек часто бывает беззащитным в руках полиции, у него нет адвоката. Фокус группы показывают, мы слышали от адвокатов, что они либо не могли получить информацию об их местонахождении, и соответственно не смогли увидеться с подзащитным, либо этот процесс затянулся"- говорит Николай Кварацхелия.



По его же словам, больше всего этот процесс является критическим до заселения в изолятор, поскольку в это время "решается много вопроса".



"Сегодня главная проблема, и центр тяжести приходится не на пенитенциальные учреждения, а на силовиков"- заявила после презентации отчета руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили.



По ее же словам, ненадлежащее отношение является проблемой не столько в















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