Георгию Мамаладзе приостановлен духовный сан и запрещено причастие

27.06.2017 21:55 Обвиняемому по т.н. делу о цианиде Георгию Мамаладзе до завершения следствия приостановлен священнический сан и запрещено причастие. Как сообщают в Батумской и Лазской епархии, в случае подтверждения вины, вопрос Георгия Мамаладзе будут передан Священному Синоду. В епархии надеются, что обвиняемый подтвердит свою невиновность.



«В связи с причастием протоиерея Георгия Мамаладзе хотим сообщить, что согласно каноническому закону, в случае предъявления обвинения духовному лицу, до завершения следствия приостанавливается его право совершать священническое служение, а в последующем, в случае подтверждения вины, Священный Синод принимает решение отлучить вообще или приостановить ему священничество на определенный период.



Протоиерею Георгию Мамаладзе предъявлены тяжелые обвинения. Выражаем надежду, что он докажет свою правду, в чем он сам нас уверяет. Принятие святого причастия является итогом для раскаявшегося, очистившегося и оправданного человека, в ином случае возникнет вопрос, не признала ли церковь его невиновным до окончания следствия и потому дала ему право на святое причастие.



Что касается наложения епитимьи (наказания) епископом Бодбийским Иакобом, мы были глубоко уверены (это подтвердили в телевизионном эфире представители патриархии), что это согласовано с патриархом и было по его благословению, что, к сожалению, не оказалось правдой. Епископ Иакоб самовольно принял это решение, на что не имел права.



Сегодня, 27 июня 2017 года, с архиереем Батумской и Лазской епархии связался представитель патриархии Грузии и известил о благословении его Святейшества принять решение в связи с причастием протоиерея Георгия Мамаладзе. Митрополит Батумский и Лазский Димитрий принял решение как архиерей, рукоположивший протоиерея Георгия Мамаладзе в священничество, до завершения расследования приостановить священнический сан и святое причастие, в случае подтверждения вины передать его вопрос Священному синоду для принятия последующего решения», - сообщили в Батумской и Лазской епархии.















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