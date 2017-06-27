|
Концерт Jamiroquai запланирован в Батуми на 28 июля
27.06.2017 22:22
Знаменитая британская группа Jamiroquai, вновь даст концерт в Грузии. Как сообщает "Сова" со ссылкой на «Первый канал» ОВГ, выступление звезд британского джаз-фанка состоится 28 июля в Батуми. При этом отмечается, что члены группы сами высказали желание, выступить в Грузии, и это первый случай когда Jamiroquai по собственной инициативе, захотели выступить в одной из стран Кавказского региона.
Jamiroquai не впервые выступает в Грузии. В прошлый раз коллектив сыграл для грузинского зрителя в 2006 году в Тбилиси.
Нынешний концерт пройдет в рамках одиннадцатого джаз фестиваля Black Sea Jazz Fest 2017, который традиционно состоится на побережье Черного моря.
В числе других участников фестиваля также названы так группы и исполнители как, Joss Stone, «De La Soul», «Cory Henry and the apostles», «MF Robots».
Организатор фестиваля компания «Истерн Промоушен». Приобрести билеты можно будет с 27 марта на сайте tkt.ge.
Стоимость билета на три дня, в так называемую Золотую зона обойдется в 400 лари.
Только за посещение концерта Jamiroquai придется заплатить — 250 лари.
Билет в Серебрянной зоне стоит (один день) — 100 лари.
Билет на концерт Джосс Стоун стоит 150 лари.
Бител на De La Soul — 150 лари.
20-процентная скидка на билеты будет действовать для обладателей «TBC статуса».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна