Концерт Jamiroquai запланирован в Батуми на 28 июля

27.06.2017 22:22 Знаменитая британская группа Jamiroquai, вновь даст концерт в Грузии. Как сообщает "Сова" со ссылкой на «Первый канал» ОВГ, выступление звезд британского джаз-фанка состоится 28 июля в Батуми. При этом отмечается, что члены группы сами высказали желание, выступить в Грузии, и это первый случай когда Jamiroquai по собственной инициативе, захотели выступить в одной из стран Кавказского региона.



Jamiroquai не впервые выступает в Грузии. В прошлый раз коллектив сыграл для грузинского зрителя в 2006 году в Тбилиси.



Нынешний концерт пройдет в рамках одиннадцатого джаз фестиваля Black Sea Jazz Fest 2017, который традиционно состоится на побережье Черного моря.



В числе других участников фестиваля также названы так группы и исполнители как, Joss Stone, «De La Soul», «Cory Henry and the apostles», «MF Robots».



Организатор фестиваля компания «Истерн Промоушен». Приобрести билеты можно будет с 27 марта на сайте tkt.ge.



Стоимость билета на три дня, в так называемую Золотую зона обойдется в 400 лари.



Только за посещение концерта Jamiroquai придется заплатить — 250 лари.



Билет в Серебрянной зоне стоит (один день) — 100 лари.

Билет на концерт Джосс Стоун стоит 150 лари.

Бител на De La Soul — 150 лари.



20-процентная скидка на билеты будет действовать для обладателей «TBC статуса».















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