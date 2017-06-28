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Педагоги школы Демиреля собрали тысячи подписей с требованием освободить Мустафу Эмре Чабука


28.06.2017   13:41
Педагоги школы им. Демиреля в Грузии собрали тысячи подписей под требование об освобождении одного из учредителей школы Мустафы Эмре Чабука. Предположительно, требование будет направлено правительству и президенту.

Напомним, что Мустафа Эмре Чабук был задержан по обвинению в связях с Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в Турции в военном перевороте. Задержание было осуществлено на следующий день после визита в Грузию премьер-министра Турции, что стало причиной обвинения власти Грузии в выполнении заказов правительства Турции. В настоящее время Чабук находится в предэкстрадиционном заключении.

Супруга Мустафы Эмре Чабука считает своего супруга политическим заключенным.

"Исходя из этого уголовного дела, мы имеем полное право требовать политическое убежище в Грузии", - заявила Туба Чабук.

Сегодня стало известно, что завтра Мустафу Эмре Чабука навестят представители специальной комиссии министерства по делам беженцев и расселения с целью проведения "интервью", после чего, 7 июля, должен быть дан ответ на вопрос, предоставляет ли Грузия Мустафе Эмре Чабуку политическое убежище.






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