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Еще один военнослужащий обвиняет Министерство исполнения наказания в насилии


28.06.2017   14:06
Новые факты насилия в Гегутской военной части. После сюжета, прошедшего в эфире "Рустави 2", в котором говорилось о бесчеловечном отношении к призывнику Зурабу Кобаладзе на базе Министерства исполнения наказания в Гегути, с "Рустави 2" связался еще один военный. Тедо Лемонджава откровенно и неприкрыто говорит о фактах, которые по его словам, каждый день происходят на тренировочной базе Гегути.

Семья Зураба Кобаладзе была первой, которая громко стала говорить о проблеме, 21 июня пожаловалась на Министерство исполнения наказания, и представила как доказательство видео, отображающее насилие в отношении призывника, однако прокуратура начала расследование только после того, как этими фактами заинтересовались журналисты.

Ведется следствие по статье 117 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает намеренное тяжкое повреждение здоровья. Министерство исполнения наказания начало внутреннее разбирательство по факту.








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