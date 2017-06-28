EMC: Грузия отказывает азербайджанским журналистам и активистам в статусе беженцев и выдаче вида на жительство

28.06.2017 14:37 По информации Центра преподавания и мониторинга прав человека, первичный анализ дел бежавших из Азербайджана журналистов, гражданских и политических активистов (8 человек) показывает, что с 2016 года правительство Грузии отказывает азербайджанским журналистам и активистам в выдаче статуса беженца (дело политиков Дашгина Агаларлы и его сына Орхана Агаларлы), и разрешения на жительство (дела журналистов Лейлы Мустафаевой, Гюльнур Казимовой, Гюнель Мевлуд Имановой), что симптоматически совпадает с ужесточением и без того репрессивной политики правительства Азербайджана в отношении активистов в тот же период.



По их же сообщению, соответствующие ведомства Грузии объясняют отказ в статусе беженца или выдаче разрешения на жительство журналистам и активистам, преследуемым в Азербайджане, общим интересом защиты национальной безопасности страны:"который почти невозможно проверить из-за секретной природы соответствующего заключения служб безопасности".



В делах, приведенных в отчете, также видны факты преследования и притеснения журналистов и активистов, находящихся на территории Грузии (журналистов Гюльнур Казимовой, Лейлы Мустафаевой, Афгана Мухтарлы, и активиста Видада Исгандарова), которые, по их словам, вероятно, осуществляют связанные с азербайджанской властью персоны. Правоохранительные органы Грузии демонстративно не обеспечивают эффективное реагирование на данные инциденты, в том числе до сих пор не были эффективно расследованы случаи преследования и физической расправы. В отдельных случаях возникают подозрения о неформальном сотрудничестве между правоохранительными структурами Грузии и Азербайджана, что наиболее критически проявилось в деле насильственного исчезновения Афгана Мухтарлы, и запрещения во въезде Джамалу Али.



С учетом вышеизложенного важно, чтобы правительство Грузии разделило критическое значение процессов, и обеспечило условия для легального проживания и безопасной деятельности в Грузии преследуемых журналистов и активистов из Азербайджана"- говорится в информации, распространенной Центром преподавания и мониторинга прав человека.

















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