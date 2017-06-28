Задержанный за наркотики в Тбилиси признан потерпевшим

28.06.2017 17:08 Прокуратура Тбилиси признала потерпевшим Шоту Пакелиани, задержанного в марте этого года за наркопреступление.



Как сообщил адвокат Пакелиани Георгий Махарадзе, статус потерпевшего его подзащитному был присвоен из-за нанесения физических и словесных оскорблений со стороны полицейских при задержании.



Скандал с задержанием 27-летнего жителя Тбилиси разразился с новой силой после того, как популярное грузинское издание «Либерали» опубликовало записи с камер видео-наблюдения, установленных в полицейском участке Исани-Самгори. Именно туда отвезли Пакелиани сразу после ареста. На кадрах видно, как молодого человека заставляют раздеться в присутствии посторонних лиц, что является процессуальным нарушением.



После публикации видео, ряд НПО и общественное движение «Белый шум» потребовали от властей присвоить молодому человеку статус потерпевшего. В итоге прокуратура удовлетворила это требование.



«Да, его вчера признали потерпевшим… После того, как его признали потерпевшим, на этой или на той неделе мы ожидаем, что обвинения предъявят конкретным сотрудникам полиции, потом уже дождемся решения суда в отношении этих полицейских», — сказал Махарадзе.



Пакелиани, который с 2016 года отбывает условное заключение за связанное с наркотиками преступление, был задержан в Тбилиси 23 марта и направлен в полицейский участок. Во время обыска у него обнаружили 0,0664 грамма наркотика «Био». Защита Пакелиани утверждает, что полицейские избили его при задержании. Ранее адвокат также заявил, что полицейские из департамента Исани-Самгори подбросили его подзащитному наркотики.



Дело о нанесении физических и словесных оскорблений Пакелиани сотрудниками полиции расследует прокуратура Тбилиси по статье «превышение служебных полномочий» УК Грузии.



Официально обвиняемых по этому делу пока нет, но в ненадлежащем обращении защита Пакелиани обвиняет сотрудников седьмого отделения полиции Исани-Самгорского района Ираклия Китошвили и Гурама Касрадзе.



Более того, в июне стало известно, что из-за скандала с поста уволили главу отделения полиции Исани-Самгорского района.



Что же касается уголовного дела, по которому был задержан Пакелиани, то на основании процессуальной сделки суд его приговорил к 4 годам условно.



"Новости-Грузия"











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