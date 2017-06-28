Главный свидетель прокуратуры по «делу о цианиде» сбежал из Грузии

28.06.2017 17:16 Мой отъезд связан с «клеветнической кампанией», которая ведется в Грузии против меня, заявил главный свидетель обвинения по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиненного в покушении на секретаря грузинского патриарха, журналист Ираклий Мамаладзе.



Стало известно, что главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с давлением на главного свидетеля стороны обвинения по этому делу — журналиста Ираклия Мамаладзе со стороны бывшего сотрудника МВД Ираклия Пирцхалава.



Ираклий Мамаладзе обратился в прокуратуру,заявив что Пирцхалава, который отбывает 12-летний срок в тюрьме за другое преступление, целенаправленно осуществляет на него психологическое давление, оскорбляет его честь и достоинство, чтобы заставить сменить показания в суде по делу об аресте протоиерея.



Свидетель имеет право покинуть страну, заявил главный прокурор Грузии.



Уголовное дело возбуждено по статье «оказание давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика» УК Грузии, что карается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 180 до 240 часов, или исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.



Протоиерей Георгий Мамаладзе, задержанный по обвинению в подготовке убийства секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили, прятал цианид в крышке дезодоранта, который лежал в его чемодане, сообщил прокурор Джарджи Циклаури журналистам.



Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Тогда в Германии на лечении находился Илия II, которого с другими представителями патриархии сопровождала Шорена Тетруашвили. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.



«Обвиняемый пытался перевезти яд в крышке дезодоранта, чтобы это вещество прошло в обход контроля аэропорта. Однако, к счастью, это вещество выпало из крышки, после чего его изъял следователь. Это все произошло в присутствии адвоката обвиняемого и сотрудника аэропорта», — сказал Циклаури.



Состоялось очередное судебное слушание, в ходе которого допросили сотрудников службы безопасности аэропорта. Адвокаты Мамаладзе считают, что изъятие и процесс опечатки багажа проводились с нарушением закона.



«После того, как обвиняемый Георгий Мамаладзе прошел регистрацию и сдал свой багаж, в кратчайший период в присутствии сотрудников аэропорта был изъят багаж. Багаж не был поврежден,так же подтвердилось, что он был закрыт», — добавил прокурор.



Прокурор отметил, что никакой манипуляции с багажом не было, а свидетель подтвердил, что в багаже было отравляющее вещество цианид.



Протоиерей обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.



P.S.Протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили, на время следствия лишили духовного сана и таинства причастия, говорится в заявлении Батумской и Лазской епархии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

