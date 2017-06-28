Элтон Джон даст два концерта в Грузии — 16 и 17 сентября

28.06.2017 17:20 Элтон Джон даст в Грузии не один, а два концерта — всемирно известный британский рок-певец, пианист и композитор выступит на Black Sea Arena 16 и 17 сентября 2017 года.



Еще одно выступление Элтона Джона было добавлено организаторами приезда легендарного музыканта исходя из того, что большая часть билетов на первый концерт была раскуплена буквально за час. В итоге тысячи поклонников продолжают жаловаться на то, что им так и не удалось приобрести билеты.



Концертный зал Black Sea Arena в местечке Шекветили на берегу Черного моря, где состоится выступление британской звезды, вмещает 10 тысяч зрителей. Таким образом, теперь на выступление Элтона Джона попадет 20 тысяч человек.



30 июня с 9 ура начнется продажа билетов на концерт Элтона Джона на 17 сентября. В этот день покупка билетов будет доступна эксклюзивно только для пользователей SOLO – клиентской программы «Банка Грузии».



С 1 июля также с 9:00 утра билеты на второй концерт Элтона джона смогут приобрести все остальные желающие.



«У каждого пользователя SOLO за один раз будет возможность приобрести шесть билетов. Стоимость билетов начинается от 90 лари. А те, кто не является пользователем SOLO – приобретут билеты по 150 лари», — сообщают организаторы.



Также организаторы отмечают, что 29 июня с 9:00 утра состоится запланированная продажа билетов на концерт 16 июня для тех, кто не являются участниками программы SOLO. Так что зрители все еще могут попробовать приобрести оставшиеся билеты на первый концерт.



Элтон Джон посетит Грузию в рамках турне 2017 года под названием Wonderful Crazy Night. Музыкант исполнит на грузинской сцене старые хиты и композиции с последнего студийного альбома Wonderful Crazy Night.



Переговоры с музыкантом о концерте в Грузии велись более полутора лет, сумма гонорара за концерт не разглашается.



"Новости-Грузия"











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