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МВД Грузии возбудило уголовное в связи с повреждением церкви в Марнеули


28.06.2017   19:54
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное в связи с повреждением церкви имени Святого Георгия, расположенной в городе Марнеули (регион Квемо Картли). Об это корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства. Церковь датируется 19 веком.

Сообщение о повреждении церкви поступило в МВД сегодня. По данным телекомпании «Рустави-2», в здании недавно отреставрированной церкви были выбиты стекла, повреждена дверь и наружное освещение.

Это уже третий по счету случай повреждения этой церкви, которая пользуется статусом памятника культурного наследия. Сегодня на место происшествия прибыли сотрудники Агентства памятников культурного наследия.

Уголовное дело возбуждено по статье «повреждение или уничтожение культурного наследия», что карается штрафом или лишением свободы сроком до 2 лет.






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