В Грузии подписали петицию в поддержку обвиняемого в связях с Гюленом

28.06.2017 19:57 Школы-партнеры тбилисского колледжа Демиреля, бывшим сотрудником которого являлся обвиняемый в пособничестве терроризму Мустафа Эмре Чабук, собрали подписи с требованием приостановить его экстрадицию в Турцию.



Чабука задержали в Тбилиси в конце мая по просьбе турецкой стороны. В Турции Чабук обвиняется в оказании помощи FETO — организации сторонников оппозиционного исламского проповедника, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена. Организация признана в Турции террористической. Тбилисский суд уже отправил Чабука в предэкстрадиционное заключение.



Петицию с требованием освободить Чабука за месяц подписали 10 тысяч человек. Это педагоги и выпускники пяти школ: Тбилисской школы-лицея "Схиви", частного колледжа Демиреля, школы-лицея имени Давида Агмашенебели в Марнеули, школы-лицея имени Нико Николадзе в Кутаиси, школы-лицея имени Шота Руставели в Рустави.



Педагоги вышеуказанных школ также разработали специальное обращение, которое они в ближайшее время намерены отправить правительству Грузии.



"Все педагоги единодушны, так как мы все очень хорошо знали этого человека и считаем, что его задержание по тому обвинению, которое предъявлено, является совершенно абсурдным и беспочвенным", — заявила директор колледжа Демиреля Нино Кавтиашвили.



В школе-лицее "Схиви" в среду прошла встреча, на которой присутствовали более 200 педагогов, представителей неправительственного сектора, а также супруга задержанного — Туба Чабук. Она еще раз зафиксировала свою позицию и выразила надежду, что министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц учтет просьбу ее семьи и предоставит им статус беженца.



"Из предъявленного обвинения уже ясно, что он является политическим заключенным. Исходя из этого уголовного дела у нас есть полное право требовать политическое убежище в Грузии. В этой стране я и мой супруг живем уже годы. Грузия идет на пути демократии, здесь защищены права людей, поэтому я очень надеюсь, что мы получим статус политических беженцев", — сказала Туба Чабук.



Согласно закону "О международной защите", у соискателя убежища есть право не быть экстрадированным или выдворенным из Грузии, пока министерство не примет решение по вопросу предоставления ему международной защиты или решение суда не вступит в законную силу.



Мустафа Эмре Чабук находится в Грузии с 2002 года. В стране он занимался образовательной деятельностью. Его последним местом работы был частный колледж имени Демиреля, где с 2016 года до последнего времени он занимал должность менеджера по управлению качеством. В течение последних двух лет у Чабука был вид на жительство в Грузии.



Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года и требуют от США его выдачи. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.















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