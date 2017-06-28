Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию

28.06.2017 22:10 Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию. Как заявил Ираклий Мамаладзе журналистам в Тбилисском международном аэропорту, он начинает гражданскую тяжбу с телекомпанией «Рустави 2» и Ираклием Пирцхалава и именно поэтому он вернулся в Грузию.



По его словам, после прохождения консультаций с юристами он решит, что конкретно потребует от Пирцхалава и «Рустави 2», будет то публичное извинение или возмещение убытков.



По словам Мамаладзе, дело касается тех сюжетов, которые были показаны в телеэфире «Рустави 2», в которых Пирцхалава обвинял его в том, что он агент.















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