|
Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию
28.06.2017 22:10
Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию. Как заявил Ираклий Мамаладзе журналистам в Тбилисском международном аэропорту, он начинает гражданскую тяжбу с телекомпанией «Рустави 2» и Ираклием Пирцхалава и именно поэтому он вернулся в Грузию.
По его словам, после прохождения консультаций с юристами он решит, что конкретно потребует от Пирцхалава и «Рустави 2», будет то публичное извинение или возмещение убытков.
По словам Мамаладзе, дело касается тех сюжетов, которые были показаны в телеэфире «Рустави 2», в которых Пирцхалава обвинял его в том, что он агент.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна