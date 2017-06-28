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Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию


28.06.2017   22:10
Главный свидетель по т.н. делу о цианиде Ираклий Мамаладзе вернулся в Грузию. Как заявил Ираклий Мамаладзе журналистам в Тбилисском международном аэропорту, он начинает гражданскую тяжбу с телекомпанией «Рустави 2» и Ираклием Пирцхалава и именно поэтому он вернулся в Грузию.

По его словам, после прохождения консультаций с юристами он решит, что конкретно потребует от Пирцхалава и «Рустави 2», будет то публичное извинение или возмещение убытков.

По словам Мамаладзе, дело касается тех сюжетов, которые были показаны в телеэфире «Рустави 2», в которых Пирцхалава обвинял его в том, что он агент.






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