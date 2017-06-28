Правительство Грузии полностью удовлетворяет минимальным стандартам борьбы с трефикингом

28.06.2017 22:51 Правительство Грузии полностью удовлетворяет минимальным стандартам борьбы с трефикингом, говорится в отчете Государственного департамента США 2017 года.



Таким образом, Госдеп США, как и в 2016 году, определил Грузию в т.н. зеленую ячейку. Хорошие показатели по борьбе с трефикингом также оказались у США, Канады, Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Армении и ряда европейских стран.



"Правительство продолжило демонстрацию серьезных и устойчивых усилий во время отчетного периода. Исходя из этого, Грузия остается в первой ячейке. Правительство продемонстрировало серьезные и устойчивые усилия, приняв план действий на 2017-2018 годы, и продолжает активное расследование и отбор групп населения, уязвимых в плане трефикинга", — говорится в отчете на сайте Госдепа.



Там же отмечено, что правительство Грузии продолжало оказывать всестороннюю помощь всем идентифицированным жертвам и вело надежную информационную кампанию.



В отчете нашлось место и для критики Грузии. Там сказано, что власти Грузии не повышают усилия в направлении борьбы с трефикингом и выявляют малое количество жертв.



"Инспектор труда продолжал работать с неясным мандатом и ограниченными полномочиями для изучения работодателей. Слабой оставалась идентификация жертв – детей, эксплуатируемых на улице, к примеру, подвергающихся принудительному попрошайничеству и преступности", — сказано в документе.



Кроме того, Грузия остается транзитной страной для трефикинга.



"Как сообщалось в течение последних 5 лет, Грузия является источником транзита и местом назначения для женщин и девушек, вовлеченных в сексуальный трефикинг, и мужчин, женщин и детей, вовлеченных в принудительный труд. Женщины и девушки из Грузии вовлечены в сексуальный трефикинг, как у себя в стране, так и в Турции, а также в малом количестве в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах", — говорится в отчете Госдепа.



В Грузии, в частности в регионе Аджария проституцией занимаются женщины из Азербайджана и Центральной Азии. Это происходит в саунах, стриптиз клубах, казино и гостиницах, сказано в Госдепе.



Хуже обстоят дела в плане борьбы с трефикингом у ближайших соседей Грузии. Турция и Азербайджан попали во вторую ячейку, а Россия — в третью.



Отчет, связанный с ситуацией с трефикингом в мире, Государственный департамент США публикует ежегодно. Он составляется на основе информации, поступающей в Госдеп из посольств США, НПО, международных организаций, новостных статей, академических исследований и прочее.



В отчет попали 187 стран мира.















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