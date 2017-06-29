«Резонанси»: Более половины пристроек к жилым домам в Тобилиси являются незаконными

29.06.2017 13:48 «Более половины пристроек к жилым домам в Тбилиси являются незаконными. Одни из них аварийные, другие - нет, но в свое время разрешения на них не выдавались. Несмотря на это, население освобождается от штрафов за подобное строительство. Урбанисты считают, что штрафы за пристройку нужно отменить и снести лишь те незаконные постройки, которые сейсмически неустойчивы. На текущей сессионной неделе парламент в третьем чтении утвердит законодательное изменение, на основании которого граждане освобождаются от штрафов за реконструкции и пристройки, выполненные без разрешения», - пишет газета «Резонанси».



«Отмену штрафов за незаконные пристройки считает правильным шагом депутат Григол Лилуашвили. На заседании парламента он заявил, что запланированные изменения позволят гражданам узаконить эту площадь, легализовать ее и улучшить свои жилищные условия. Касательно незаконных пристроек в столице ситуация действительно плачевная. Многие из них опасны. Большинство незаконных пристроек к жилым домам считает незаконными и депутат муниципального собрания Манучар Мачаидзе, но так как эти пристройки были возведены много лет назад, все действовали в соответствии с тогдашними условиями. Поэтому спустя столько лет нужно отменить штрафы, потому что население Тбилиси беспокоят и более серьезные проблемы, а соответствующие структуры должны заниматься именно решением этих злободневных проблем», - отмечает издание.



«По словам Мачаидзе, раньше, когда возводили эти пристройки, закон был другим или его вообще не было, поэтому граждане действовали соответствующим образом. Если пристройка возведена нормально, не портит вид здания и не создает угрозу, то штраф нужно отменить. Народу и так живется нелегко, в стране очень много других важных проблем, поэтому не стоит возвращаться к вопросу незаконных пристроек. А такие пристройки, которые аварийные и опасные, обязательно нужно снести. Еще со времен коммунистов и после них в Тбилиси возводили пристройки и более половины таких пристроек незаконны, однако они стоят до сих пор. Повторяю, тогда были другие законы и если пристройка не портит фасад и не создает других проблем, то не нужно ее сносить или штрафовать за ее строительство», - продолжает издание.



«С Манучаром Мачаидзе согласен и урбанист Мераб Болквадзе. По его словам, подобную амнистию проводят и в западных странах, что вполне нормально. «Амнистия в вопросе пристроек принята и в европейских странах, чтобы не перегружать суды. Спустя много лет они отменяют такие штрафы», - говорит Болквадзе. По его словам, исходя из налогового контекста, эта инициатива выглядит еще интереснее. «Думаю, будет хорошо, если мы последуем примеру развитых стран, отменим эти штрафы и освободим народ от лишнего груза», - заключил Мераб Болквадзе.















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