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Концерт Кэти Мелуа пройдет на Black Sea Arena 23 июля


29.06.2017   15:25
23 июля знаменитая британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выступит на сцене Black Sea Arena. «Праздник лета», так будет называться шоу, в котором прозвучат песни из ее нового альбома. Об этом сообщает On.ge.

Аккомпанировать Мэлуа будет британский бэнд, в состав входят бас гитарист Тим Харрис, клавишник Марк Эдвардс , ударник Ли Саймон и гитарист Поа Сойер.

Кроме того, участниками музыкального представления станет специально приглашенный для участия в концерте женского хора из Гори (хореймейстер — Теона Цирамуа).

Билеты на концерт можно будет приобрести на сайте tkt.ge.

Напомним, в 2016 году, Кэти Мелуа вместе с женским хором из Гори выступила на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили.

Исполнительница очень долго искала хор для совместного исполнения своих песен и случайно нашла его в Грузии, в частности, в грузинском городе Гори. Капелла из 25 женщин украсила седьмой сольный альбом «In Winter» мотивами грузинского фольклора.






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