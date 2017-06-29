Концерт Кэти Мелуа пройдет на Black Sea Arena 23 июля

29.06.2017 15:25 23 июля знаменитая британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выступит на сцене Black Sea Arena. «Праздник лета», так будет называться шоу, в котором прозвучат песни из ее нового альбома. Об этом сообщает On.ge.



Аккомпанировать Мэлуа будет британский бэнд, в состав входят бас гитарист Тим Харрис, клавишник Марк Эдвардс , ударник Ли Саймон и гитарист Поа Сойер.



Кроме того, участниками музыкального представления станет специально приглашенный для участия в концерте женского хора из Гори (хореймейстер — Теона Цирамуа).



Билеты на концерт можно будет приобрести на сайте tkt.ge.



Напомним, в 2016 году, Кэти Мелуа вместе с женским хором из Гори выступила на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили.



Исполнительница очень долго искала хор для совместного исполнения своих песен и случайно нашла его в Грузии, в частности, в грузинском городе Гори. Капелла из 25 женщин украсила седьмой сольный альбом «In Winter» мотивами грузинского фольклора.















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