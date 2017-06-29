|
Концерт Кэти Мелуа пройдет на Black Sea Arena 23 июля
29.06.2017 15:25
23 июля знаменитая британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выступит на сцене Black Sea Arena. «Праздник лета», так будет называться шоу, в котором прозвучат песни из ее нового альбома. Об этом сообщает On.ge.
Аккомпанировать Мэлуа будет британский бэнд, в состав входят бас гитарист Тим Харрис, клавишник Марк Эдвардс , ударник Ли Саймон и гитарист Поа Сойер.
Кроме того, участниками музыкального представления станет специально приглашенный для участия в концерте женского хора из Гори (хореймейстер — Теона Цирамуа).
Билеты на концерт можно будет приобрести на сайте tkt.ge.
Напомним, в 2016 году, Кэти Мелуа вместе с женским хором из Гори выступила на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили.
Исполнительница очень долго искала хор для совместного исполнения своих песен и случайно нашла его в Грузии, в частности, в грузинском городе Гори. Капелла из 25 женщин украсила седьмой сольный альбом «In Winter» мотивами грузинского фольклора.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна