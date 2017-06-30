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Грузинского кинорежиссера пригласили в Американскую киноакадемию


30.06.2017   11:36
Известный грузинский кинорежиссер Нана Джорджадзе в числе нескольких сотен деятелей кино из 57 стран получила приглашение войти в состав Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар», сообщает ТАСС.

Нана Джорджадзе в кино с 1977 года. Режиссерским дебютом был фильм «Атлант» (1979). За ленту «Робинзонада, или Мой английский дедушка» (1987) она получила приз «Золотая камера» Каннского кинофестиваля. Фильм «1001 рецепт влюбленного кулинара» (1996) с участием знаменитого французского актера Пьера Ришара был номинирован на «Оскара» как лучший иностранный фильм. С 1994 года Джорджадзе является членом Европейской киноакадемии.

В состав Американской академии киноискусств могут входить главным образом новые обладатели «Оскара» и номинанты на премию. В этом году приглашения были направлены более чем 770 актерам, режиссерам, сценаристам, продюсерам, звукооператорам, композиторам. Самой старшей оказалась 95-летняя легенда шоу-бизнеса Бетти Уайт, самой младшей стала 19-летняя американская актриса Эль Фаннинг.






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