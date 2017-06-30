Водителей тбилисских маршруток будут увольнять за неработающие кондиционеры

30.06.2017 11:48 В Тбилиси с 1 июля водителей городских маршрутных такси обяжут включать кондиционеры, сообщает компания «Тбилисский микроавтобус». На данный момент компания уже завершила проверку систем кондиционирования в маршрутных такси и решила вопросы, связанные с техническими проблемами.



Отмечается, что кондиционеры исправно работают во всех маршрутных такси. Поэтому, если инспекторы ДПС узнают, что водитель отказывается включать кондиционер, он получит устное предупреждение. В случае повторного нарушения ему запретят работать в течение одной недели, а если нарушение будет зафиксировано и в третий раз, то водитель может быть уволен.



В «Тбилисском микроавтобусе» отметили, что пассажиры могут сообщить о своих претензиях в информационный центр компании.















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