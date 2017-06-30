Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Водителей тбилисских маршруток будут увольнять за неработающие кондиционеры


30.06.2017   11:48
В Тбилиси с 1 июля водителей городских маршрутных такси обяжут включать кондиционеры, сообщает компания «Тбилисский микроавтобус». На данный момент компания уже завершила проверку систем кондиционирования в маршрутных такси и решила вопросы, связанные с техническими проблемами.

Отмечается, что кондиционеры исправно работают во всех маршрутных такси. Поэтому, если инспекторы ДПС узнают, что водитель отказывается включать кондиционер, он получит устное предупреждение. В случае повторного нарушения ему запретят работать в течение одной недели, а если нарушение будет зафиксировано и в третий раз, то водитель может быть уволен.

В «Тбилисском микроавтобусе» отметили, что пассажиры могут сообщить о своих претензиях в информационный центр компании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
Часть закона о контроле табака может быть отсрочена
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Премьер Грузии: США демонстрируют поддержку нашей страны
Квирикашвили: Мы пошли на множество компромиссов при подготовке поправок конституции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна