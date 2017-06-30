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Грузинские клубы проиграли первые матчи в Лиге Европы


30.06.2017   13:04
С поражений начали выступления на международной арене в текущем сезоне футбольные клубы из Грузии.

Самое крупное поражение потерпел вице-лидер грузинского чемпионата "Торпедо" из Кутаиси, который в Словакии проиграл местному клубу "Тречин" со счетом 1:5. В утешение можно сказать, что кутаисцы открыли счет, и один из голов за хозяев забил легионер из Грузии Георгий Беридзе.

"Динамо" Батуми и Чихура "Сачхере" провели первые матчи "дома" — в Кутаиси и Тбилиси соответственно. И оба клуба уступили с одинаковым счетом 0:1. Правда, если сачхерцы провели равную игру с австрийским "Альтахом", пропустив мяч на четвертой минуте, то соперники динамовцев – польская "Ягелония", имела значительное преимущество, забив единственный мяч на 49-й минуте игры.

Ответные игры состоятся через неделю – 6 июля.

В двух предыдущих сезонах клубы из Грузии не могли преодолеть первый рубеж и выбывали из розыгрыша Лиги Европы в начале июля.

"Спутник-Грузия"





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