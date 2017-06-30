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В Грузии будут лечить аритмию инновационным методом криотехнологии
30.06.2017 13:51
Новый центр аритмологии «Ритмарт» открылся в Университетской клинике имени академика Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
В «Ритмарте» представлена новейшая техника для лечения всех типов аритмии.
В частности, в центре при выполнении операций будет применяться метод криотехнологии, который специалисты называют новой эрой в лечении аритмии. Суть этого высокотехнологичного метода заключается в воздействии холодом на те участки миокарда, которые являются источниками нарушения сердечного ритма.
В мире подобная технология борьбы с аритмией существует недавно, а на Южном Кавказе в настоящее время она доступна только в новом центре «Ритмарт».
На открытии центра присутствовал заместитель главы Минздрава Заза Сопромадзе. Он считает, что данный проект во многом удалось реализовать из-за выгод, которые приносит медицинским учреждениям программа всеобщего здравоохранения.
«Все это было реализовано благодаря правильной и исправной работе системы здравоохранения. Программа всеобщего здравоохранения дает возможность всем клиникам расшириться и приобрести новую аппаратуру, что, в свою очередь, даст возможность пациентам лечиться по современным стандартам», — заявил Сопромадзе.
Лечение аритмии методом криоаблации апробировано в Европе и США.
Стоимость одной операции составляет 15 тысяч лари (порядка 6,2 тысяч долларов), однако разным группам населения ее покроет госстрахование.
На открытии нового медицинского центра присутствовали также вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили, исполнительный директор «Партнерского фонда» Давид Саганелидзе и другие официальные лица.
"Новости-Грузия"
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