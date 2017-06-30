Гражданин Ирана обвиняется в попытке изнасилования 5 несовершеннолетних мальчиков

30.06.2017 19:03 51-летнего гражданина Ирана судят за попытку изнасилования пяти несовершеннолетних мальчиков. Выясняется, что правоохранители задержали мужчину средних лет в Ахалцихе, когда последний назначил "жертве" свидание в парке.



По материалам дела, подсудимый старался обманным путем установить сексуальную связь с пятью несовершеннолетними мальчиками.



Отец четверых детей, который работал в одном из предприятий Ахалцихе, обманным путем брал номера телефонов у подростков от 12 до 15 лет, и предлагал определенную сумму за сексуальную услугу.



В Министерстве внутренних дел агентству "Ньюопст" сообщили, что ведется следствие по статье 18-140 уголовного кодекса Грузии, что предусматривает проникновение сексуального характера в тело не достигшего 16 летнего возраста.



Из-за того, что дело касается несовершеннолетних, адвокаты защиты и пострадавших не говорят о деталях дела.



Адвокат Ирма Энделадзе, которая защищает интересы пятерых подростков, только подтверждает, что задержанный находится в предварительном заключении.



"Поскольку мы имеем дело с несовершеннолетними, ничего в связи с делом не могу сказать. Свяжитесь с адвокатом гражданина Ирана, и возможно он даст вам информацию"- отметила адвокат.



Тем временем на следующем заседании суда, назначенном на 10 июля, сторона защиты поставит ходатайство об освобождении под залог. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Каха Аспанидзе.



Правозащитник не говорит о других деталях, и отмечает, что не имеет права делать заявление в связи с делом его клиента.



Родители пострадавших подростков требуют строгого наказания обвиняемого.

















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