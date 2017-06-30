Более 30 млн долларов в виде штрафа выплатили грузинские водители в 2016 году

30.06.2017 19:11 Нарушители правил дорожного движения в Грузии в 2016 году выплатили штрафы на общую суму более 74,1 миллиона лари (порядка 31 миллиона долларов), сообщает Институт развития свободы информации со ссылкой на МВД.



Всего за год выписали более 1,4 миллиона штрафов, из них более 280 тысяч видеоштрафов. При этом более 70% штрафов было за превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие нарушения ПДД, говорится в сообщении на сайте НПО.



Общий размер штрафов за превышение скорости в 2016 году составил порядка 10 миллионов лари (более 4 миллиона долларов), а за выезд на встречную полосу — более 3,5 миллиона лари (порядка 1,5 миллиона долларов).



Что касается управления автомобилем в нетрезвом состоянии, то за это нарушение выписали порядка 31 тысячи штрафов.



Небольшое количество штрафов, порядка 50 тысяч, выписали за неиспользование ремня безопасности, а за разговор по мобильному телефону за рулем – порядка 157 тысяч.



По официальным данным, в Грузии в 2016 году произошло более 6,9 тысяч аварий, в результате которых погибли 581 человек, а пострадали более 9,9 тысяч.



В 29% случаев причиной аварий стало нарушение правил маневрирования, в 23% — превышение скорости и только в 4% случаях – нетрезвое состояние. В 19% случаев причина аварии не установлена.



"Спутник-Грузия"











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