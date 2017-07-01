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Раймонд Паулс награжден грузинским орденом Почета


01.07.2017   11:50
27 июня в посольстве Грузии в Риге прошло торжественное мероприятие, во время которого посол Грузии в Латвии Таймураз Джанджалия зачитал указ президента Грузии Гиорги Маргелашвили «О награждении Ояра Раймонда Паулса орденом Почета».

В указе говорится, что высшая награда присуждена Паулсу «с целью углубить культурные связи между Грузией и Латвийской Республикой, а также с целью подержать новых исполнителей из Грузии, за особые заслуги и вклад в развитие музыкального искусства и за долголетнюю плодотворную творческую деятельность».

Маэстро был глубоко благодарен и пригласил посла на свой концерт в Дзинтари, который состоится 17 июля. Теймураз Джанджалия с удовольствием приглашение принял.

Планируется, что орден будет вручен Паулсу во время его визита в Грузию в сентябре этого года.






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