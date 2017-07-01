|
Раймонд Паулс награжден грузинским орденом Почета
01.07.2017 11:50
27 июня в посольстве Грузии в Риге прошло торжественное мероприятие, во время которого посол Грузии в Латвии Таймураз Джанджалия зачитал указ президента Грузии Гиорги Маргелашвили «О награждении Ояра Раймонда Паулса орденом Почета».
В указе говорится, что высшая награда присуждена Паулсу «с целью углубить культурные связи между Грузией и Латвийской Республикой, а также с целью подержать новых исполнителей из Грузии, за особые заслуги и вклад в развитие музыкального искусства и за долголетнюю плодотворную творческую деятельность».
Маэстро был глубоко благодарен и пригласил посла на свой концерт в Дзинтари, который состоится 17 июля. Теймураз Джанджалия с удовольствием приглашение принял.
Планируется, что орден будет вручен Паулсу во время его визита в Грузию в сентябре этого года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна