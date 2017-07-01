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В Квариати в море упал автомобиль с пятью пассажирами
01.07.2017 14:30
В курортном городке Квариати легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и сорвался в Черное море. Инцидент произошел минувшей ночью.
В автомобиле находились 5 человек, из моря им помогли выбраться сотрудники спасательной службы. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.
По информации врачей, один из них в тяжелом состоянии, у четверых отмечаются ушибы.
По информации МВД, расследование по делу начало по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил эксплуатации транспорта).
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