В Квариати в море упал автомобиль с пятью пассажирами

01.07.2017 14:30 В курортном городке Квариати легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и сорвался в Черное море. Инцидент произошел минувшей ночью.



В автомобиле находились 5 человек, из моря им помогли выбраться сотрудники спасательной службы. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.



По информации врачей, один из них в тяжелом состоянии, у четверых отмечаются ушибы.



По информации МВД, расследование по делу начало по первой части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил эксплуатации транспорта).















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