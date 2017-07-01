В Тбилиси отметили 90-летие ватерпола Грузии премьерой документального фильма

01.07.2017 18:31



Президент Федерации водных видов спорта Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах тбилисского "Динамо", о ветеранах всего грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".



В свою очередь Тариэл Хечикашвили заявил, что "сборная Грузии по ватерполу в последние годы достигла больших успехов". "Наша сборная дважды играла в финальной части Чемпионата Европы-в 2014 в Будапеште и в 2016 году в Белграде, а в 2018 году в третий раз будет выступать на ЧЕ ( в Барселоне), правительство намерено и далее оказывать поддержку развитию ватерпола",-сказал он.



Выступивший на юбилее вице-президент Федерации водных видов спорта Грузии, ветеран ватерпола Александрэ Бицадзе сообщил собравшимся, что президент Европейской федерации плавания (LEN) Паоло Барелли прислал в Тбилиси специальное поздравительное послание, в котором отмечены вклад грузинского ватерпола в европейское водное поло и содержатся пожелания новых успехов.



Главным событием торжеств стал премьерный показ документального фильма "Грузинский ватерпол", посвященный этому юбилею. Перед началом этого фильма на сцену пригласили режиссера этой картины Теймураза Чихладзе (автор нескольких документальных и художественных фильмов) и продюсера фильма,известного кинорежиссера, лауреата ряда международных кинофестивалей Гоги Торадзе.



Работа над созданием фильма "Грузинский ватерпол" продолжалась три года". "Мы работали в архивах Тбилиси и Москвы, использовали фото и видеоматериалы 20-го века, эксклюзивно записали и показали в фильме воспоминания ветеранов ватерпола Грузии, России и других стран, а также высказывания руководителей Международной и Европейских федераций плавания",-сказал Торадзе.



Он отметил, что "53-минутный фильм снят при поддержке Федерации водных видов спорта Грузии и при помощи проживающего в Москве выдающегося грузинского ватерполиста, Чемпиона Олимпиады 1980,чемпиона мира (1982), трёхкратного чемпиона Европы (1983, 1985, 1987) Георгия Мшвениерадзе-сына великого ватерполиста 20-го века Петра Мшвениерадзе (1929-2003)". Торадзе сообщил, что фильм режиссера Теймураза Чихладзе "Грузинский ватерпол" в будущем будет представлен на международных кинофестивалях, уже создан русскоязычный вариант картины, вскоре будет и англоязычный вариант фильма, который заслужил высокие отзывы специалистов.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория



Фото Шукри Дгебуадзе: участники юбилея, посвященного 90-летию ватерпола Грузии.



В Тбилиси отметили 90-летие ватерпола Грузии. Юбилейное мероприятие прошло в Филармонии Тбилиси, в торжествах приняли участие ветераны ватерпола, члены национальной и юношеской сборной страны, министр культуры Михаил Георгадзе (в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо"), министр спорта Тариэл Хечикашвили, руководители Федерации водных видов спорта, представители общественности, деятели культуры и спорта.Президент Федерации водных видов спорта Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах тбилисского "Динамо", о ветеранах всего грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".В свою очередь Тариэл Хечикашвили заявил, что "сборная Грузии по ватерполу в последние годы достигла больших успехов". "Наша сборная дважды играла в финальной части Чемпионата Европы-в 2014 в Будапеште и в 2016 году в Белграде, а в 2018 году в третий раз будет выступать на ЧЕ ( в Барселоне), правительство намерено и далее оказывать поддержку развитию ватерпола",-сказал он.Выступивший на юбилее вице-президент Федерации водных видов спорта Грузии, ветеран ватерпола Александрэ Бицадзе сообщил собравшимся, что президент Европейской федерации плавания (LEN) Паоло Барелли прислал в Тбилиси специальное поздравительное послание, в котором отмечены вклад грузинского ватерпола в европейское водное поло и содержатся пожелания новых успехов.Главным событием торжеств стал премьерный показ документального фильма "Грузинский ватерпол", посвященный этому юбилею. Перед началом этого фильма на сцену пригласили режиссера этой картины Теймураза Чихладзе (автор нескольких документальных и художественных фильмов) и продюсера фильма,известного кинорежиссера, лауреата ряда международных кинофестивалей Гоги Торадзе.Работа над созданием фильма "Грузинский ватерпол" продолжалась три года". "Мы работали в архивах Тбилиси и Москвы, использовали фото и видеоматериалы 20-го века, эксклюзивно записали и показали в фильме воспоминания ветеранов ватерпола Грузии, России и других стран, а также высказывания руководителей Международной и Европейских федераций плавания",-сказал Торадзе.Он отметил, что "53-минутный фильм снят при поддержке Федерации водных видов спорта Грузии и при помощи проживающего в Москве выдающегося грузинского ватерполиста, Чемпиона Олимпиады 1980,чемпиона мира (1982), трёхкратного чемпиона Европы (1983, 1985, 1987) Георгия Мшвениерадзе-сына великого ватерполиста 20-го века Петра Мшвениерадзе (1929-2003)". Торадзе сообщил, что фильм режиссера Теймураза Чихладзе "Грузинский ватерпол" в будущем будет представлен на международных кинофестивалях, уже создан русскоязычный вариант картины, вскоре будет и англоязычный вариант фильма, который заслужил высокие отзывы специалистов.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото Шукри Дгебуадзе: участники юбилея, посвященного 90-летию ватерпола Грузии.











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