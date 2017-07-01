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В центре Москвы задержали девушек с пустыми листами бумаги
01.07.2017 20:38
В центре Москвы в субботу задержаны две несовершеннолетние девушки с листами бумаги, на которых ничего не было написано. Рты у них были заклеены скотчем с надписью "цензура", сообщает newsru.com со ссылкой на "ОВД-Инфо".
По данным сайта мониторинга политических задержаний, девушек задержали на Крымском мосту, после чего доставили в ОВД "Хамовники".
По их словам, во время задержания полицейские потребовали открыть их сумки, а затем, когда девушки сделали это, полицейские достаточно бесцеремонно начали рыться внутри, осматривая содержимое.
В ОВД у девушек отобрали паспорта.
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