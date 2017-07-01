Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В центре Москвы задержали девушек с пустыми листами бумаги


01.07.2017   20:38
В центре Москвы в субботу задержаны две несовершеннолетние девушки с листами бумаги, на которых ничего не было написано. Рты у них были заклеены скотчем с надписью "цензура", сообщает newsru.com со ссылкой на "ОВД-Инфо".

По данным сайта мониторинга политических задержаний, девушек задержали на Крымском мосту, после чего доставили в ОВД "Хамовники".

По их словам, во время задержания полицейские потребовали открыть их сумки, а затем, когда девушки сделали это, полицейские достаточно бесцеремонно начали рыться внутри, осматривая содержимое.

В ОВД у девушек отобрали паспорта.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна