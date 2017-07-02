Илия Второй благословил абитуриентов перед экзаменами

02.07.2017 14:07 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй перед началом единых национальных экзаменов (ЕНЭ) благословил абитуриентов и пожелал им успехов.



Чтобы получить благословение Илии Второго, в кафедральный собор Пресвятой Троицы (Самеба) в Тбилиси сегодня пришли сотни молодых людей.



«Вы выбираете поле, которое принесет наибольшую пользу для вас и для родины. Дай Бог, чтобы вы благополучно поступили и завершили университеты», — сказал патриарх.



В этом году ЕНЭ начнутся 3 июля и завершатся 27 июля. На экзамены зарегистрированы порядка 41,2 тысячи абитуриентов.



Чтобы стать студентом, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература, иностранный язык, а также один экзамен по выбору.















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