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Четырем фестиваляя искусств Грузии присвоен европейский знак качества EFFE
02.07.2017 14:32
Четыре фестиваля искусств Грузии получили знак качества "Европа для фестивалей, фестивали для Европы" (EFFE) 2017-2018 – знак, который означает их международное признание. Официальную церемонию вручения знака EFFE 2017-2018 провели в Информационном центре НАТО и ЕС в Тбилиси 27 июня.
Отмечены были четыре грузинских фестиваля, а именно: Международный фестиваль анимационных фильмов "Никози", международный фестиваль искусств GIFT (Дар) имени Михаила Туманишвили, Тбилисский международный театральный фестиваль и Батумский музыкальный фестиваль. Представителям всех четырех были вручены официальные сертификаты, как исключительным европейским фестивалям, – отметили в Представительстве ЕС в Грузии.
На церемонии участники, среди которых были также и представители правительства Грузии, обсуждали идею создания ассоциации грузинских фестивалей, в качестве партнерской организации Европейской ассоциации фестивалей.
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