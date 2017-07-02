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Четырем фестиваляя искусств Грузии присвоен европейский знак качества EFFE


02.07.2017   14:32
Четыре фестиваля искусств Грузии получили знак качества "Европа для фестивалей, фестивали для Европы" (EFFE) 2017-2018 – знак, который означает их международное признание. Официальную церемонию вручения знака EFFE 2017-2018 провели в Информационном центре НАТО и ЕС в Тбилиси 27 июня.

Отмечены были четыре грузинских фестиваля, а именно: Международный фестиваль анимационных фильмов "Никози", международный фестиваль искусств GIFT (Дар) имени Михаила Туманишвили, Тбилисский международный театральный фестиваль и Батумский музыкальный фестиваль. Представителям всех четырех были вручены официальные сертификаты, как исключительным европейским фестивалям, – отметили в Представительстве ЕС в Грузии.

На церемонии участники, среди которых были также и представители правительства Грузии, обсуждали идею создания ассоциации грузинских фестивалей, в качестве партнерской организации Европейской ассоциации фестивалей.






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