С завтрашнего дня в Грузии начинаются Единые национальные экзамены

02.07.2017 17:11 В Грузии с завтрашнего дня начинаются Единые национальные экзамены. Единые национальные экзамены 2017 года начинаются с экзамена по грузинскому языку и литературе.

Всего на участие в Единых национальных экзаменах зарегистрировано до 41 200 абитуриентов.

Абитуриент должен явиться по времени и адресу, указанному на экзаменационной карточке. При нем должны быть экзаменационная карточка и удостоверение личности. Ровно через час с начала регистрации здание экзаменационный центра закрывается, и после этого абитуриент на экзамен не допускается.

Экзамены проводятся в две сессии. «IPN» предлагает расписание Единых национальных экзаменов 2017 года:



3-4 июля (первая и вторя сессии) – грузинский язык и литература;

6-7 июля (первая и вторя сессии) – общие навыки;

10-11 июля (первая и вторя сессии) – английский язык;

10 июля (первая сессия) 11 июля (вторая сессия) – русский язык;

10 июля (вторая сессия) – французский язык;

11 июля (первая сессия) – немецкий язык;

12 июля (первая и вторя сессии) – география;

13 июля (вторая сессия) – математика;

14 июля (вторая сессия) – литература;

17 июля (первая и вторя сессии) – история;

18 июля (вторая сессия) – биология;

19 июля (вторая сессия) – химия;

25 июля (первая сессия) – гражданское образование;

26 июля (первая сессия) – физика;

26 июля (первая сессия) – изобразительное и прикладное искусство;

27 июля (первая сессия) – студенческий грантовый конкурс.



По окончании Единых национальных экзаменов начнутся общие магистрантские экзамены 2017 года.



20 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: А);

21 июля (вторая сессия) – логическое рассуждение, количественное рассуждение (тип теста: А);

24 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: В);

25 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: В);

26 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: С);

27 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: С);

Для того чтобы добраться до экзаменационных центров, выделен дополнительный общественный транспорт по стандартной цене за проезд:



От станции метро «Ахметели» в направлении Мухиани до школы №175, а также в направлении до школ №177, №173 и №39; от метро «Варкетили» до школы №117; от верхнего выхода метро «Самгори» до школы №103. На транспорте будет указано название учреждения.















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