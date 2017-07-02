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С завтрашнего дня в Грузии начинаются Единые национальные экзамены
02.07.2017 17:11
В Грузии с завтрашнего дня начинаются Единые национальные экзамены. Единые национальные экзамены 2017 года начинаются с экзамена по грузинскому языку и литературе.
Всего на участие в Единых национальных экзаменах зарегистрировано до 41 200 абитуриентов.
Абитуриент должен явиться по времени и адресу, указанному на экзаменационной карточке. При нем должны быть экзаменационная карточка и удостоверение личности. Ровно через час с начала регистрации здание экзаменационный центра закрывается, и после этого абитуриент на экзамен не допускается.
Экзамены проводятся в две сессии. «IPN» предлагает расписание Единых национальных экзаменов 2017 года:
3-4 июля (первая и вторя сессии) – грузинский язык и литература;
6-7 июля (первая и вторя сессии) – общие навыки;
10-11 июля (первая и вторя сессии) – английский язык;
10 июля (первая сессия) 11 июля (вторая сессия) – русский язык;
10 июля (вторая сессия) – французский язык;
11 июля (первая сессия) – немецкий язык;
12 июля (первая и вторя сессии) – география;
13 июля (вторая сессия) – математика;
14 июля (вторая сессия) – литература;
17 июля (первая и вторя сессии) – история;
18 июля (вторая сессия) – биология;
19 июля (вторая сессия) – химия;
25 июля (первая сессия) – гражданское образование;
26 июля (первая сессия) – физика;
26 июля (первая сессия) – изобразительное и прикладное искусство;
27 июля (первая сессия) – студенческий грантовый конкурс.
По окончании Единых национальных экзаменов начнутся общие магистрантские экзамены 2017 года.
20 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: А);
21 июля (вторая сессия) – логическое рассуждение, количественное рассуждение (тип теста: А);
24 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: В);
25 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: В);
26 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: С);
27 июля (вторая сессия) – осмысление прочитанного, аналитическое письмо (тип теста: С);
Для того чтобы добраться до экзаменационных центров, выделен дополнительный общественный транспорт по стандартной цене за проезд:
От станции метро «Ахметели» в направлении Мухиани до школы №175, а также в направлении до школ №177, №173 и №39; от метро «Варкетили» до школы №117; от верхнего выхода метро «Самгори» до школы №103. На транспорте будет указано название учреждения.
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