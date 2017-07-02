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Португальская «Брага» интересуется вратарем сборной Грузии


02.07.2017   18:05
Вратарь сборной Грузии и "Морейренсе" Георгий Макаридзе заинтересовал "Брагу", сообщает ФНК со ссылкой на A Bola.

По информации источника, сумма сделки оценивается в 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Макаридзе провёл 33 матча в чемпионате Португалии, а также вместе со своей командой выиграл Кубок лиги, обыграв в финале как раз "Брагу" со счётом 1:0.






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