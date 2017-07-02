Гражданин Грузии пропал при пересечении греческо-турецкой границы

02.07.2017 18:08 Уже третий день семья разыскивает 18-летнего Гиви Мчедлишвили — гражданин Грузии потерялся, когда через Турцию направлялся в Грецию, говорится в сообщении Информационного центра грузинских мигрантов Афин.



Мчедлишвили ехал в Афины, чтобы увидеться с матерю. На греческо-турецкой границе у юноши возникли проблемы — по решению пограничников, он не смог пересечь границу Евросоюза.



В сообщении отмечено, что у Мчедлишвили есть небольшие проблемы со здоровьем.



Информационный центр грузинских мигрантов Афин обратился к генеральному консулу Грузии в Фессалониках Мухрану Гулагашвили и к генеральному консулу Грузии в Стамбуле Ираклию Асашвили. Дипломатов призывают использовать существующие возможности и оказать помощь семье для того, чтобы установить местонахождение пропавшего Мчедлишвили.



Центр также обращается к соотечественникам, проживающим в Греции и в Турции. О любых деталях, которые как-то смогут помочь в поисках юноши, просят сообщать по следующим номерам:



+ 306994442225 — Информационный центр грузинских мигрантов Афин

+90 541 818 44 00 — генеральное консульство Грузии в Стамбуле

+30 2310 42-90-09 – генеральное консульство Грузии в Фессалоники

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/grazhdanin-gruzii-propal-pri-peresechenii-grechesko-turetskoj-granitsy/#t20c



"Новости-Грузия"











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