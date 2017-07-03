Грузия не значится в числе первых 25 стран, чьи граждане совершили больше всех преступлений в Германии

03.07.2017 11:02 Грузия впервые за последние годы не попала в число 25 стран, граждане которых больше всех совершали преступления в Германии. Об этом говорится в отчете статистики преступления за 2016 год, опубликованного Министром внутренних дел Германии. В 2015 году Грузия была на 19 месте.



Корреспондент Общественного вещателя Грузии связался с полицейским атташе Грузии в Германии Гванцей Чхвимиани по данному вопросу:



"Вчера была опубликована статистика полиции Германии за 2016 год, в которой впервые в течение последних лет наметилась позитивная тенденция, и Грузия не попала в число 25 стран, граждане которых чаще всех совершают преступления в Германии. Впервые за последние годы зафиксировано такое снижение"- заявила атташе полиции Грузии.



Министерство внутренних дел Германии раз в год публикует отчет, в котором приводится количество преступлений, зарегистрированных правоохранителями во всех 16 федеральных землях. Количество преступлений, зарегистрированных в 2016 году, составляет 6 миллионов.



Несмотря на то, что в статистике выявилась положительная статистика в отношении граждан Грузии, полиция Германии в минувшем году уличила в фактах правонарушения 6 000 граждан нашей страны.

















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