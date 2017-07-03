Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Во время возникновения пожара электроэнергия на территории рынка была отключена - директор


03.07.2017   12:57
По информации директора первого сектора рынка стройматериалов Гочи Хецуриани, во время возникновения пожара электроэнергия на территории была отключена. По его словам, в указанный период в здании находились сотрудники службы охраны.

Как сообщил Хецуриани журналистам, детальной информации по техническим вопросам, в том числе, о включении-отключении электроэнергии, он не имеет, ею располагает служба охраны, сотрудники которой сегодня уже допрошены.

По словам Хецуриани, ему неизвестны причины возникновения пожара, и говорить о некоторых деталях будет возможнее после осмотра территории.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна