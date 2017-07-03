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Во время возникновения пожара электроэнергия на территории рынка была отключена - директор
03.07.2017 12:57
По информации директора первого сектора рынка стройматериалов Гочи Хецуриани, во время возникновения пожара электроэнергия на территории была отключена. По его словам, в указанный период в здании находились сотрудники службы охраны.
Как сообщил Хецуриани журналистам, детальной информации по техническим вопросам, в том числе, о включении-отключении электроэнергии, он не имеет, ею располагает служба охраны, сотрудники которой сегодня уже допрошены.
По словам Хецуриани, ему неизвестны причины возникновения пожара, и говорить о некоторых деталях будет возможнее после осмотра территории.
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