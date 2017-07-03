В Грузии стартовали единые национальные экзамены

03.07.2017 13:15 В Грузии сегодня стартовали Единые национальные экзамены, в которых принимают участие около 39 тысяч абитуриентов. Об этом журналистам сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.



Единые национальные экзамены завершатся 27 июля. В 2016 году в ЕНЭ приняли участие более 38,5 тысяч абитуриентов.



В разных регионах Грузии функционируют всего 22 экзаменационных центра. Традиционно регистрация началась в 8 часов утра и завершилась ровно в 9 часов, после чего все абитуриенты приступили к экзамену одновременно.

Для того, чтобы стать студентом, необходимо успешно сдать три обязательных предмета: общие навыки, грузинский язык и литература и иностранный язык, а также один экзамен по выбору.



«К единым национальным экзаменам прошли регистрацию более 41,5 тысяч абитуриентов, однако определенное количество абитуриентов не смогли принять участие в процессе из-за того, что на одном из выпускных экзаменов не смогли преодолеть минимальный барьер. Исходя из этого, на экзамен вышли порядка 39 тысяч абитуриентов», — сказала Миминошвили.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пожелал абитуриантам удачи на вступительных экзаменах.



«Всем сердцем желаю, чтобы вы успешно сдали экзамены и с нового учебного года продолжили углублять в вузах те знания, которых осваивали в школе. Я верю, что впереди вас ждет интересная и полная радости познания жизнь», — написал Магрвелашвили на своей странице в фейсбуке.

Сегодня абитурианты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе.



Согласно расписанию, экзамен по грузинскому языку и литературе также пройдет и завтра, 4 июля, 6-7 июля состоится экзамен по общим навыкам, 10-11 июля — по иностранному языку (английский, русский, французский, немецкий языки).



Экзамен по географии пройдет 12 июля, по математике — 13 июля, по литературе — 14 июля, по истории — 17 июля, по биологии — 18 июля, по химии — 19 июля, по гражданскому образованию — 25 июля, по физике — 26 июля, по изобразительному и прикладному искусству — 26 июля.



Экзамены будут проходить в электронном формате. Абитуриенты будут получать вопросы электронно, а отвечать будут в письменном виде.



Министерство образования и науки Грузии ввело данное новшество еще в 2016 году для того, чтобы не приходилось печатать тестовые буклеты за рубежом, поскольку они дорого обходились правительству Грузии.



"Новости-Грузия"











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