Супруга задержанного менеджера школы Демиреля просит выделить государственную охрану

03.07.2017 15:07 Супруга менеджера школы Демиреля Мустафы Эмре Чабука – Туба Чабук просит о государственной охране. По ее заявлению, в отношении нее через социальные сети осуществляются давление и угрозы.



«Посредством социальных сетей угрожают, в основном, из Турции. Слышны призывы к тому, чтобы в Тбилиси приехали группы, нашли нас и расстреляли. Я обратилась к адвокату, сообщила, что боюсь, и он обратится в соответствующие ведомства с просьбой выделить охрану», - сообщила Туба Чабук.



Как заявил адвокат семьи Сосо Бараташвили, сегодня он обратится с соответствующей просьбой в специальную службу государственной охраны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

