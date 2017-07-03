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Супруга задержанного менеджера школы Демиреля просит выделить государственную охрану
03.07.2017 15:07
Супруга менеджера школы Демиреля Мустафы Эмре Чабука – Туба Чабук просит о государственной охране. По ее заявлению, в отношении нее через социальные сети осуществляются давление и угрозы.
«Посредством социальных сетей угрожают, в основном, из Турции. Слышны призывы к тому, чтобы в Тбилиси приехали группы, нашли нас и расстреляли. Я обратилась к адвокату, сообщила, что боюсь, и он обратится в соответствующие ведомства с просьбой выделить охрану», - сообщила Туба Чабук.
Как заявил адвокат семьи Сосо Бараташвили, сегодня он обратится с соответствующей просьбой в специальную службу государственной охраны.
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