Семья Мустафы Эмре Чабука завтра проведет встречу в министерстве по делам беженцев

03.07.2017 15:12 Семья менеджера школы Демиреля Мустафы Эмре Чабука завтра проведет встречу в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии.



Как сообщила супруга Мустафы Эмре Чабука – Туба Чабук, она придет в ведомство к 13:00.



По информации представителя министерства, на встрече будет присутствовать специалист, который проводил первое собеседование с соискателем убежища.

Семья Мустафы Эмре Чабука просит убежища.















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