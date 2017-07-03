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Семья Мустафы Эмре Чабука завтра проведет встречу в министерстве по делам беженцев
03.07.2017 15:12
Семья менеджера школы Демиреля Мустафы Эмре Чабука завтра проведет встречу в Министерстве по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии.
Как сообщила супруга Мустафы Эмре Чабука – Туба Чабук, она придет в ведомство к 13:00.
По информации представителя министерства, на встрече будет присутствовать специалист, который проводил первое собеседование с соискателем убежища.
Семья Мустафы Эмре Чабука просит убежища.
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