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Пострадавшие в результате пожара на тбилисском рынке просят государство возместить ущерб
03.07.2017 16:07
Пострадавшие в результате пожара на рынке Элиава просят государство о помощи - возмещении ущерба.
Как заявила журналистам одна из пострадавших Кетеван Лоладзе, речь идет о тех пострадавших, которые не застраховали свой товар.
Кроме того, Лоладзе исключает, что огонь вспыхнул из-за электропроводки. По ее словам, во время возникновения пожара электроэнергия была отключена.
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