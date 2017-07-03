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Пострадавшие в результате пожара на тбилисском рынке просят государство возместить ущерб


03.07.2017   16:07
Пострадавшие в результате пожара на рынке Элиава просят государство о помощи - возмещении ущерба.

Как заявила журналистам одна из пострадавших Кетеван Лоладзе, речь идет о тех пострадавших, которые не застраховали свой товар.

Кроме того, Лоладзе исключает, что огонь вспыхнул из-за электропроводки. По ее словам, во время возникновения пожара электроэнергия была отключена.







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