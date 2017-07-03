Грузинская фехтовальщица на колясках стала обладателем Кубка мира

03.07.2017 16:14 Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани выиграла соревнования саблисток на этапе Кубка мира в Варшаве, говорится в сообщении на сайте Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS).



В финале Хецуриани одержала победу над паралимпийской фехтовальщицей из Таиланда со счетом 15:8.



Для Хецуриани эта победа стала второй в сезоне на соревнованиях подобного ранга. В марте грузинская спортсменка выиграла этап Кубка мира в итальянской Пизе.



Там же в Варшаве с 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира среди спортсменов-колясочников в возрастной категории до 23 лет. Сборную Грузии представит Нина Тибилашвили.



"Спутник-Грузия"











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