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Грузинская фехтовальщица на колясках стала обладателем Кубка мира


03.07.2017   16:14
Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани выиграла соревнования саблисток на этапе Кубка мира в Варшаве, говорится в сообщении на сайте Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS).

В финале Хецуриани одержала победу над паралимпийской фехтовальщицей из Таиланда со счетом 15:8.

Для Хецуриани эта победа стала второй в сезоне на соревнованиях подобного ранга. В марте грузинская спортсменка выиграла этап Кубка мира в итальянской Пизе.

Там же в Варшаве с 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира среди спортсменов-колясочников в возрастной категории до 23 лет. Сборную Грузии представит Нина Тибилашвили.

"Спутник-Грузия"





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