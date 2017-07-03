|
Грузинская фехтовальщица на колясках стала обладателем Кубка мира
03.07.2017 16:14
Грузинская фехтовальщица на колясках Ирма Хецуриани выиграла соревнования саблисток на этапе Кубка мира в Варшаве, говорится в сообщении на сайте Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов (IWAS).
В финале Хецуриани одержала победу над паралимпийской фехтовальщицей из Таиланда со счетом 15:8.
Для Хецуриани эта победа стала второй в сезоне на соревнованиях подобного ранга. В марте грузинская спортсменка выиграла этап Кубка мира в итальянской Пизе.
Там же в Варшаве с 3 по 5 июля состоится этап Кубка мира среди спортсменов-колясочников в возрастной категории до 23 лет. Сборную Грузии представит Нина Тибилашвили.
"Спутник-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна