Два человека остаются в больнице после пожара на тбилисском рынке

03.07.2017 17:18 При пожаре на рынке стройматериалов в столице Грузии, который произошел накануне вечером, пострадали четыре человека, двое из них остаются в стационаре. По оценкам арендаторов рынка, огонь затронул 120 магазинов.



При пожаре, который удалось ликвидировать сегодня ночью, 3 июля, пострадали четыре человека, в том числе пожарный. Ему оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина, порезавшийся осколками стекла, после наложения швов был выписан из больницы. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.



По словам представителя Службы по чрезвычайным ситуациям Мамуки Киримели, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 10 тысяч квадратных метров. По словам продавцов, работу части рынка, не затронутой пожаром, планируется возобновить уже сегодня.



В августе 2015 года на территории этого рынка уже был крупный пожар, в результате которого погибли два человека и пятеро пострадали.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

