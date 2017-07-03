Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Два человека остаются в больнице после пожара на тбилисском рынке


03.07.2017   17:18
При пожаре на рынке стройматериалов в столице Грузии, который произошел накануне вечером, пострадали четыре человека, двое из них остаются в стационаре. По оценкам арендаторов рынка, огонь затронул 120 магазинов.

При пожаре, который удалось ликвидировать сегодня ночью, 3 июля, пострадали четыре человека, в том числе пожарный. Ему оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Еще один мужчина, порезавшийся осколками стекла, после наложения швов был выписан из больницы. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

По словам представителя Службы по чрезвычайным ситуациям Мамуки Киримели, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь рынка составляет 10 тысяч квадратных метров. По словам продавцов, работу части рынка, не затронутой пожаром, планируется возобновить уже сегодня.

В августе 2015 года на территории этого рынка уже был крупный пожар, в результате которого погибли два человека и пятеро пострадали.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна