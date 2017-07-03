Приговоренный в Армении гражданин Грузии просит об экстрадиции

03.07.2017 18:12 Гражданин Грузии, отбывающий наказание в Армении, просит о помощи. 64 летний Автандил Мартиашвили водитель того трайлера, в котором в 2014 году ввозил на территорию Армении наркотики в особо крупном количестве.



Разговор идет почти об одной тонне героина. Грузинского водителя осудили, и приговорили к 17 годам тюремного заключения.



Гражданин Грузии не признает вину, и заявляет, что он невиновен. Заключенный уже год как находится в тюремной больнице Еревана из-за тяжелого заболевания, и просит власть Грузии об экстрадиции.

















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