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В Тбилисском море утонул подросток
03.07.2017 19:00
Спасатели нашли тело 15-летнего подростка, утонувшего в «Тбилисском море» — водохранилище на окраине столицы.
По данным телекомпании «Рустави 2», Подросток пропал у территории т.н. водокачки на Тбилисском море, где находился вместе с двумя друзьями. Спасатели искали его в течение часа.
Необходимо отметить, что купаться на указанной территории запрещено и на месте размещены соответствующие предупредительные знаки.
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