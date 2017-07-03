В Тбилисском море утонул подросток

03.07.2017 19:00 Спасатели нашли тело 15-летнего подростка, утонувшего в «Тбилисском море» — водохранилище на окраине столицы.

По данным телекомпании «Рустави 2», Подросток пропал у территории т.н. водокачки на Тбилисском море, где находился вместе с двумя друзьями. Спасатели искали его в течение часа.



Необходимо отметить, что купаться на указанной территории запрещено и на месте размещены соответствующие предупредительные знаки.















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