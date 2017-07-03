|
Около 120 человек получили ожоги от загара в Грузии
03.07.2017 20:15
Отвар из листьев инжира заменило пиво. Жаждущие получить загар старались получить его посредством пива, из-за чего несколько граждан, в том числе и малолетний ребенок, были доставлены в ожоговый центр.
С проблемой ожога в Национальный ожоговый центр обратились почти 120 человек, и около 10 из них проходят период реабилитации в клинике. Из них самому маленькому пациенту, получившему такой ожог, 4 года.
По заявлению врачей, вместо апробированного отвара из листьев инжирного дерева, любители солнечных ванн стали применять пиво для получения загара.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна