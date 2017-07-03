Около 120 человек получили ожоги от загара в Грузии

03.07.2017 20:15 Отвар из листьев инжира заменило пиво. Жаждущие получить загар старались получить его посредством пива, из-за чего несколько граждан, в том числе и малолетний ребенок, были доставлены в ожоговый центр.



С проблемой ожога в Национальный ожоговый центр обратились почти 120 человек, и около 10 из них проходят период реабилитации в клинике. Из них самому маленькому пациенту, получившему такой ожог, 4 года.



По заявлению врачей, вместо апробированного отвара из листьев инжирного дерева, любители солнечных ванн стали применять пиво для получения загара.



















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