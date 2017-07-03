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Кети Мелуа, Заза Пачулия и еще 11 человек удостоены наград за вклад в популяризацию Грузии


03.07.2017   20:31
Министерство иностранных дел наградило успешных грузин, ведущих свою деятельность за рубежом. По информации ведомства, с достижением успехов в личной карьере они вместе с тем внесли свой вклад в популяризации Грузии, ее культурны и науки.

В номинации "Культура" награду получила известная британская певица грузинского происхождения Кети Мелуа, "Спорт" - выступающий в НБА и ставший в нынешнем году чемпионом США Заза Пачулия, "Наука" (медицина) - Меоаю Кокая, Софья Адамия и Иосеб Нанобашвили.


Всегда награды получили 13 человек, в том числе трое иностранцев в номинации "Друг Грузии".






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