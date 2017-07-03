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Мэрия Тбилиси: только 20% маршрутных такси включают кондиционер


03.07.2017   20:47
Температура воздуха в Тбилиси уже несколько дней держится на уровне плюс 30-35 градусов, а между тем только 20% маршрутных такси используют систему охлаждения. Актуальные данные опубликовала сегодня, 3 июля, мэрия Тбилиси, которая приступила к специальному мониторингу маршрутных такси на предмет использования кондиционеров.

«По заданию тбилисской мэрии, мобильные службы транспортной службы с целью мониторинга использования кондиционеров в микроавтобусах уже проверили 35 маршрутов. На этом этапе выявлено, что системы охлаждения были включены в 20% микроавтобусов. Список микроавтобусов, которые не используют кондиционеры во время перевозки пассажиров, передадут Транспортной компании для реагирования. Компания выражает готовность сотрудничества с тбилисской мэрией», - говорится в заявлении столичной мэрии.

По данным агентства «Новости-Грузия», компания «Тбилисский микроавтобус» недавно призвала жителей столицы сообщать о случаях отказа водителей маршрутных такси включить кондиционер. По распоряжению руководства компании, все водители маршруток обязаны включать кондиционеры с 1 июля.






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