Георгий Андриадзе: «Или надо задержать 7 человек во главе с владыкой Петром, или отпустить Мамаладзе»

04.07.2017 12:22 Представитель патриархии Георгий Андриадзе говорит, что т.н. дело о цианиде является спектаклем, который поставили «враги грузинской церкви» для дискредитации церкви, и после владыки Петра он является вторым человеком в патриархии, который считает, что задержанный протоиерей Георгий Мамаладзе не хотел убивать ни патриарха, ни Шорену Тетруашвили и вообще не имел цианида. По словам Андриадзе, это его заявление обижает Тетруашвили, владыку Иакова и других, но он считает, что прав и очень скоро будет оправдан Георгий Мамаладзе, после чего администрация патриархии окажется проигравшей и дискредитированной, а владыка Петр - победителем и борцом за правду. Андриадзе считает, что при любом раскладе скандал уже сократил рейтинг церкви в два раза и никто не сможет исправить ситуацию. Это заявление Андриадзе в патриархии никто не комментирует. Пресс-секретарь патриарха отец Микаэл Ботковели заявил, что до завершения т.н. дела о цианиде никаких заявлений администрация делать не будет, пишет газета «Резонанси».



«Адвокат Георгия Мамаладзе Михаил Рамишвили соглашается с Андриадзе в той части заявлений, что т.н. дело о цианиде является спектаклем и задержанный протоиерей обязательно будет оправдан, потому что против него никаких доказательств нет. Но Рамишвили задается вопросом - нет ли в патриархии нового плана, чтобы под сомнение попал и владыка Петр. «Андриадзе говорит, что все это устроил владыка Петр? Теперь мы переходим к другому абсурду. Что это означает? Они сейчас поняли, что дело является спектаклем и убедились, что приговор будет оправдательным?! Знаете, на что это похоже - человек не справился с лошадью и начал бить седло. Я не могу говорить вместо владыки Петра, пусть он сам ответит на это заявление», - говорит Михаил Рамишвили. Примечательно, что председатель наблюдательного совета Университета имени св. Андрея Первозванного Георгий Андриадзе в интервью «Асавал-дасавали» заявил, что за отцом Георгием Мамаладзе следили оперативные службы и вели тайное прослушивание, но почему-то не смогли зафиксировать факт приобретения им цианида. Поэтому Андриадзе считает, что т.н. дело о цианиде является спектаклем и протоиерей никого убивать не планировал, а все остальное нацелено на дискредитацию грузинской церкви», - отмечает издание.



«По последним исследованиям NDI, рейтинг грузинской церкви сократился вдвое, зато распиарен владыка Петр, как «борец за правду» - вот результат т.н. дела о цианиде. Я предполагаю, что это дело кончится оправданием протоиерея Мамаладзе, после чего победителем окажется владыка Петр, а проигравшей - администрация патриархии», - заявил Андриадзе. Как заявил он в беседе с «Резонанси», в дискредитации церкви участвуют большие зарубежные силы, которые хотят полностью изменить грузинский менталитет, внедрить либеральное православие и этот процесс ведется уже не первый год. Андриадзе говорит, что враги церкви избрали Чкондидского митрополита, потому что тот имеет «либеральное мировоззрение» и поддерживает отлученного от церкви Басила Кобахидзе. Но в отличие от юриста патриархии Эдишера Карчава он не считает, что в т.н. деле о цианиде может фигурировать владыка Петр, и не разделяет мнение владыки Иакова о том, что планировалось убийство патриарха», - продолжает издание.



«Пусть правоохранители докажут вину и я публично принесу извинения. Если Мамаладзе кого-то убивал, он не мог действовать один. Тогда нужно привлечь и других. На видео видно, что он хотел цианид для кого-то, кто не ест сладкое. А Шорена очень хорошо ест сладкое, зато сладкое нельзя есть патриарху, потому что у него сахар. Значит, по этим данным, он собирался убить минимум 2 человек. С этим он в одиночку бы не справился. Или нужно задержать 7 человек во главе с владыкой Петром, или отпустить Мамаладзе. Это очень логично. Для этой дискредитации был избран такой человек - отец Георгий Мамаладзе, чей след вел к владыке Димитрию. Проблема в том, что этот спектакль ударил по семье патриарха и омрачил этот юбилейный 40-й год. К тому же адвокаты говорят, что цианид протоиерею подбросили, но не обвиняют в этом прокуратуру. Я не знаю, кто это сделал, но возможно, что правоохранители сами оказались жертвами этого спектакля, который устроен извне», - заключил Георгий Андриадзе.















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