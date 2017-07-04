Пациентам назначают в два раза больше лекарств и анализов, чем требуется

04.07.2017 12:33 «В последние годы медицинское обслуживание для населения Грузии постоянно дорожает. Поэтому часто люди избегают визитов к врачу. Несмотря на всеобщее страхование, людям все равно приходится платить огромные деньги за лечение. Подорожание здравоохранения подтверждается и данными Грузстата. Например, в июне 2017 года цены увеличились на 7,4%. Подорожание коснулось подгруппы медицинской продукции, аппаратуры и устройств - на 21,3% и амбулаторного медицинского обслуживания - на 5,4%. Аналогичная ситуация была в мае, когда цены увеличились на 6,7%. Это подтверждает, что медицинское обслуживание дорожает каждый месяц и каждый год», - пишет газета «Резонанси».



«Исходя из социального фона, правительство Грузии решило с 1 июля 2017 года запустить программу бесплатных лекарств. Граждане, имеющие менее 100000 рейтинговых баллов в единой базе данных социально незащищенных семей, в рамках программы всеобщего здравоохранения бесплатно получат медикаменты для лечения хронических заболеваний. Стоимость медикаментов символически составит 1 лари в месяц. Будут профинансированы медикаменты, необходимые для лечения следующих хронических заболеваний: высокое артериальное давление, сердечная недостаточность, заболевания коронарной системы, 2-й тип диабета, хронические легочные заболевания, заболевания щитовидной железы. Несмотря на желание правительства и налаженную работу государственных программ, подорожание медицинского обслуживания никак не остановить. Доктор наук, специалист по политике здравоохранения и управлению Серго Чихладзе в подтверждает подорожание медицинского обслуживания и говорит, что в здравоохранении есть системные неполадки, которые негативно влияют как на пациентов, так и на государство», - отмечает издание.



«Медицинское обслуживание и стоимость медикаментов ложится на население Грузии тяжелым грузом. К сожалению, каждый год все дорожает. Есть пациенты, которым уже тяжело делать важные анализы или которые вообще не могут идти к врачу из-за повышенной стоимости. Им могут назначить такие анализы, которые вообще не требуются. Сама система имеет проблемы. Когда приходит пациент со страховкой, ему нужен один анализ, но часто ему назначают в два раза больше, потому что деньги платит государство или частный сектор. Есть примеры, когда врач работает на фармацевтическую компанию и назначает медикаменты, которые не требуются. В последние годы так работают все и это приняло в Грузию уродливую форму. Со стороны государства нужен комплексный подход», - заявил в беседе с корреспондентом издания Серго Чихладзе.



«Что касается новой программы, которая началась 1 июля, очень важно, чтобы она заработала в полном масштабе. На те заболевания, которые есть в списке, будут введены льготы. Давайте дождемся первых результатов - как программа работает, сколько человек ею воспользовались и получили ли они финансовые льготы», - говорит Чихладзе.















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